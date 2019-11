Charlene di Monaco, giallo sulla scomparsa della moglie di Alberto II

Ogni royal family ha la sua buona dose di problemi e, a quanto pare, anche i monegaschi non sono da meno. Come ha riportato Il Giorno, sembra che ci sia un vero e proprio mistero su Charlene di Monaco, la sposa di Alberto II. Non appare più in pubblico da diverso tempo e, secondo le prime indiscrezioni, in molti hanno notato un cambio di atteggiamento nella giovane principessa che, purtroppo, vive con l’incubo costante di essere paragonata alla mitica Grace Kelly.

Charlene di Monaco da mesi ha lo sguardo triste e, senza rispettare il protocollo di corte, si nota la sua assenza da tutti (o quasi) gli eventi ufficiali, tanto è vero che il suo comportamento sta preoccupando i sudditi, scatenando rumor e illazioni. Clamorosa è stata la sua assenza all’incoronazione dell’imperatore giapponese, dove in compenso, l’attenzione è stata catalizzata sulla regina di Spagna. Alberto era da solo e, di certo, la defezione di Charlene, non è passata inosservata. Anche dai social latita e, a quanto pare, nessuno riesce a spiegare il vero motivo.

L’ultima apparizione con il consorte e i gemelli, è stata durante la visita all’Eliseo, ospiti di Brigitte Macron un anno fa. L’ex nuotatrice che in un certo senso avrebbe dovuto riabilitare il buon nome dei monegaschi, senza volerlo sta gettando la famiglia in pasto ai media, i quali cominciano a speculare sui motivi e gridano al giallo. Le sue sporadiche apparizioni non aiutano. L’ultima ad esempio è quella di settembre, in un pic-nic in famiglia, dove però Charlene non appare neanche in una foto. Che il rapporto con Alberto non è poi così sereno come si crede?

"ll matrimonio potrebbe essere al capolinea – afferma il quotidiano El Pais –. La sua scomparsa equivale a un tradimento nei confronti di un paese che da lei si sarebbe aspettato di rivivere tutto il fascino di Grace Kelly". Chissà quale potrebbe essere la verità celata da queste supposizioni. Non resta che attendere i prossimi risvolti sulla questione, se mai ci saranno.