Chiara Ferragni in barca esibisce il lato b: "Queste foto lasciale a Belen o alla Canalis"

Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone hanno scelto le isole Baleari come ultima meta per le loro vacanze estive. Dopo Tokyo, l'Umbria e la Sicilia, i Ferragnez sono volati nelle splendide isole spagnole per ricaricare le batterie in vista di settembre. Non mancano le testimonianze social del loro soggiorno a Ibiza, dove hanno preso una splendida villa con piscina insieme agli amici, così come quelle delle escursioni giornaliere in barca nelle isole dell'arcipelago. Insieme ai commenti di apprezzamento per la scelta di fare una vacanza sostanzialmente semplice, che li vede anche ospiti nelle spiagge libere di Ibiza, non mancano i commenti al vetriolo che scatenano le polemiche.

Una delle ultime riguarda lo scatto che Chiara Ferragni ha pubblicato poche ore fa sul suo profilo Instagram. La mamma di Leone si sta godendo il sole sui materassini dello yacht che li sta ospitando. Indossa un "vitaminico" costume verde fluorescente e mette in mostra un fisico davvero invidiabile. Lo scatto riprende Chiara di spalle mentre è sdraiata in contemplazione dello splendido mare di Formentera e grazie all'inquadratura in primo piano spicca il suo fondoschiena, incorniciato dal costume di piccole dimensioni. Una foto non volgare che però ha dato il là a una sfilza di commenti negativi, molti dei quali relativi alla sua forma fisica. “ Il lato B è meglio lasciarlo a Belen o alla Canalis (solo un consiglio) ”, scrive una ragazza, “ Mia nonna è più sexy ” commenta un'altra. Anche in questo caso sono per la maggior parte le donne a lasciare i commenti più negativi sulla foto di Chiara Ferragni.

La fashion blogger ha scelto di condividere la foto senza apporre nessun tipo di filtro fluidificante, lasciandola al naturale. Una decisione che va controtendenza rispetto a quella di tante altre sue colleghe, anche più giovani, che denota una certa sicurezza. Alcuni utenti hanno notato le smagliature sul lato b di Chiara Ferragni e hanno applaudito la donna per aver mostrato la realtà di un corpo femminile senza artifici.