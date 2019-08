I Ferragnez presi in giro al mare. Un utente: "Manca solo la borsa frigo"

Li abbiamo visti trascorrere una vacanza all’insegna del lusso più sfrenato tra aerei privati, resort da sogno e cene stellate, il tutto in compagnia di ospiti di eccezione. Tuttavia, gli scatti che Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso poche ore fa sulle loro pagine Instagram hanno colto di sorpresa i loro fan.

Infatti, i Ferragnez si trovano ancora ad Ibiza ma sembrano essersi lasciati alle spalle le abitudini lussuose che hanno fatto molto discutere in questi tempi. Accompagnati dalla didascalia “Beach Day​” , vediamo una serie di scatti che immortalano l’intera famigliola al mare, ospite di uno stabilimento normalissimo. Niente panorama mozzafiato o servizi esclusi, solo qualche ora di relax in riva alla spiaggia totalmente low cost.

I fan hanno decisamente apprezzato. “In mezzo agli altri, wow!” , ha scritto un utente. Un altro invece si è complimentato con loro: "Grandi, in una spiaggia libera!” . E ancora: " Bello vedere che ogni tanto vivete in modo normale. Credo sia molto utile anche a Leo! Bravi!”, “Fa strano vederti in spiaggia tra la gente tra i comuni mortali” e “Siamo contenti per Leone, gli avete fatto vedere anche gli ''umani''! Se aveste aspettato ancora un po', alla loro vista si sarebbe spaventato!” .

Infine, davanti alla foto che ritrae l’intera compagnia seduta al tavolo senza la presenza dei camerieri, un utente ha scritto con tono divertito per prenderli in giro: “Manca solo la borsa frigo con la pasta al forno, le polpette e la parmigiana. Ci avrà pensato la nonna?” .

