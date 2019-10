La verità choc di Clizia Incorvaia: "Mio marito sentiva altre donne"

Per la prima volta dopo l’enorme scandalo di questa estate, a “Live Non è la d’Urso” arriva Clizia Incorvaia, moglie del cantante Francesco Sarcina, che l’ha accusata di averlo tradito con l’attore Riccardo Scamarcio, uno dei migliori amici, e anche suo testimone di nozze.

La storia ha tenuto banco per tutta l’estate, creando situazioni di grande scompiglio tra le accuse di Sarcina e quelle di Clizia e in ultimo la smentita di Riccardo Scamarcio fatta per voce di un amico dell’attore. In studio Clizia premette che la situazione è delicata perché ci sono di mezzo gli avvocati. “ Io ho deciso di parlare per tutte le donne che si sono trovate nella mia stessa situazione e devo proteggere mia figlia Nina ”, dice prima di vuotare il sacco.

“ Ho subito due anni che non augurerei a nessuna donna, sono stati i due anni più brutti della mia vita. Sono stata danneggiata dal punto di vista psicologico, morale, della femminilità e della sessualità ” e scoppiando in lacrime racconta di essere stata lei a crescere la figlia come fosse una ragazza madre. Ma non è questa la cosa che ha fatto rimanere stupita e senza parole il pubblico e Barbara d'Urso.

La Incorvaia racconta che appena dopo un mese dal loro matrimonio Sarcina cominciava a uscire tutte le sere, molta gente la avvertiva su Instagram che la tradiva, e lei aprendo per caso una chat ha scoperto che “m andava messaggi a miliardi di ragazze chiedendo materiale pornografico in cambio ”.

Scioccata, Barbara ricorda a Clizia che sta raccontando cose molto gravi di cui si prende la responsabilità, ma lei tranquillamente dice di avere tutte le prove delle sue affermazioni. “ Hai tradito con Riccardo Scamarcio? ”, le chiede la d'Urso. " Io volevo lasciarmi con Francesco con lui già mesi prima, e infatti ci eravamo allontanati, ma poi ci sono ricaduta, e proprio in questa prima riunione lui una sera mi ha tormentata per sapere se avevo visto qualcuno nel periodo in cui non eravamo insieme. Quella sera mi fece violenza, otto ore di interrogatorio. Mi ha spaccato anche un telefonino", replica Clizia .

Alla fine la Incorvaia ammette di aver dato un bacio a Scamarcio, ma solo un bacio e lì scoppia il putiferio. “ Francesco mi ha dato in pasto alla gogna mediatica, mi sono arrivati addirittura messaggi di morte -prosegue - e nessuno ha pensato a me a quello che ho passato ho avuto persino agli attacchi di panico ”.

“Perché Riccardo non ha ammesso quel bacio ”, le chiede la d’Urso? “R iccardo non ha replicato, perché mio marito mi voleva far passare per una poco di buono e lui per una pazza. E’ un patto “macista” che c’è tra gli uomini. Non è stato un tradimento, Io ho amato Francesco più delle mia vita. Nella vita bisogna essere onesti, accogliere le scelte che si fanno ”.

E così si conclude l’intervista, che siamo sicura vedrà già dalla prossima settimana parecchie repliche. La storia è solo all’inizio.