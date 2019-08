Il commovente messaggio di Renato Zero per Nadia Toffa

I funerali di Nadia Toffa si svolgeranno nel Duomo di Brescia oggi e per lei, lo “scricciolo biondo” con il coraggio di una guerriera, si è mobilitata l’Italia intera, dal Presidente della Repubblica, a Matteo Salvini, a Silvio Berlusconi. Dalla gente comune a tutti i più grandi personaggi del mondo dello spettacolo.

Nadia Toffa è rimasta nei cuori anche di chi non l’ha personalmente conosciuta, ma che in lei ha percepito forza e dolore nel combattere una malattia che non le ha lasciato scampo. Tra i tanti messaggi arrivati alla famiglia e nella pagina Instagram della giornalista, anche un commosso pensiero di Renato Zero.

" Nadia cara, averti avuta qui, anche se per breve tempo, ha significato molto per tanta tanta gente. Un sorriso può essere contagioso. Aiuta chi non trova spesso, lo spunto per godere il vantaggio di una pausa di serenità, in questo povero malconcio pianeta. Qui, dove ormai si condivide appena l’effimero. Brevi sprazzi di luce, in una penombra accecante e pericolosa . Grazie a Dio sei nata. Ti sei fatta conoscere ed amare. Per fortuna guerriera e testarda. Bella al punto di avere irritato persino la morte, che ora ti piange anche lei. E sicuramente adesso ti starà chiedendo perdono, per non averti risparmiata… Raccogli anche il mio abbraccio, fatto di rispettoso silenzio e di chiassosa gratitudine. Vivici ancora intorno e dentro dolcissima sorella! Renato ", scrive.

Parole profonde che hanno toccato i cuori di tutti, così come ha fatto Nadia con il suo esempio e il suo grande coraggio.