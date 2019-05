Il consiglio utile: disinfestante a portata di mano

S embra essere arrivata la primavera seria o, se volete, abbiamo saltato la primavera e ci ritroveremo improvvisamente in piena estate, passando dal freddo al caldo senza alcuna pietà del meteo. Se pioggia e freddo, fino a ieri, ci hanno negato le piacevoli passeggiate primaverili, ci rifaremo prontamente con le prime giornate di caldo. Fido naturalmente scalpita, anche se non è un cavallo, e ha già il guinzaglio in bocca.

C'è chi andrà in qualche campo di sgambamento cittadino, chi in campagna e chi si spingerà in montagna, magari scarpinando lungo un torrente che ha ancora una parvenza d'acqua pulita. Di solito, nel prime uscite «serie», i cani mostrano irruenza e voglia di spremere tutte le energie represse durante i mesi invernali, per cui bisogna essere molto prudenti perché non è difficile che, sull'onda dell'entusiasmo, si smarriscano.

Aggiungete che, vista la primavera molto fredda, i periodi di estro (il cosiddetto «calore») delle femmine è in ritardo e si manifesta proprio in questi giorni e avrete la situazione ideale del vostro cane che se ne frega di fischi, urla, sbattimenti di mani e moccoli vari. Lui va senza pensare a nulla e senza badare al ciottolo tagliente che gli provoca una bella ferita all'altezza dello sperone. Lo ritrovate dopo due ore di corse e parole irripetibili, all'ombra di una quercia, con mezzo metro di lingua fuori e la ferita che sanguina. Se andate un po distanti dai centri abitati portatevi con voi un disinfettante.

Già, ma quale? Il più comune in assoluto è l'alcol ma è anche il peggiore per le ferite. Il suo potere disinfettante è scarso e inoltre brucia maledettamente, oltre che prendere facilmente fuoco. L'acqua ossigenata invece è un ottimo disinfettante, soprattutto per ferite contaminate e morsi di animali, ma tenete conto che anche questa non è proprio indolore, quindi preparatevi alla reazione di Fido che, per quanto vi ami tanto, potrebbe anche digrignare i denti e arrivare a rifilarvi un morso. Restano i derivati dello jodio, come il Betadine o simili che sono eccellenti disinfettanti, evocano un dolore molto contenuto all'applicazione e non prendono fuoco.

L'unico problema è che le loro macchie non vanno via neanche con un bazooka, ma se vi lordate la camicia sono cavoli con vostra moglie. Fido qui non c'entra.