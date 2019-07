Il consiglio utile: come evitare le fughe d'estate

Tempo d'estate, di finestre aperte e di fughe. Sono soprattutto i gatti che destano le maggiori preoccupazioni.

I cani sono inclini a star vicini al proprietario o a rispondere al suo richiamo e dovrebbero avere il microchip che consente di riportarli a casa rapidamente se si smarriscono.

Poi, i gatti sono saette, quando è ora di fuggire e, grazie alla loro funambolica agilità, passano da pertugi stretti, saltano su cornicioni, tetti e piante e, in men che non si dica, si trovano a esplorare quel mondo che hanno sempre desiderato vedere rosicando dietro una finestra.

A dir la verità, ci sono gatti, per o più imparentati con quelli di razza orientale (persiani, siamesi ecc.) la cui massima aspirazione è quella di perlustrare il balcone e preferiscono passare l'intera vita tra un divano e una poltrona, senza alcuna intenzione di rischiare la ghirba avventurandosi nelle strade «umane».

Per altri gatti invece, la vera tortura è l'appartamento. E prima o poi ce la fanno a scappare di casa. Qualche consiglio dunque se dovesse accadere.

Tenete conto che il gatto è dotato di un senso dell'orientamento che il cane se lo sogna e quindi, già in questo, è facilitato ne ritrovare la via di casa. Sarà bene dunque, fin da quando è piccolo, portarlo fuori, opportunamente sorvegliato e mettergli un collarino elastico con inciso il vostro numero telefonico. Fategli conoscere la strada che riporta a casa.

Non la dimenticherà più. Dovesse un giorno fuggire di casa «dont' panic» (niente panico). I gatti sono terribilmente curiosi ma, anche fifoni e, al primo rumore, si rintanano al sicuro rimanendovi talvolta per giorni. Quindi, il fuggitivo, molto probabilmente è lì, vicino a voi.

Quando poi la fame prende il sopravvento lo potrebbero vedere gli inservienti sul retro del supermercato di fianco a casa. Quindi, gambe in spalla e perlustrare le vicinanze facendo attenzione ai miagolii nei garage.

È tempo di ferie è si può chiudere inavvertitamente un gatto randagio dentro la rimessa. Con 100 euro fate 500 fotocopie a colori del vostro gatto e, assoldati un po' di amici, le distribuite nelle case vicine.

Niente «lauta mancia»: non commuove nessuno. 500 euro di mancia e vedrete nugoli di ragazzini (e adulti) alla caccia del vostro gatto. Sono troppi? Suvvia, il nuovo cellulare può attendere un paio di mesi se no non siete degni di lui.

Lui non ha prezzo.