Il consiglio utile: cani anziani l'importanza dei cibi adatti

Chi ha passato una certa età e si avvia verso il meritato riposo di una serena anzianità, anche senza volerlo o senza accorgersi, solitamente cambia alimentazione. Qualche «sbaraccata» con gli amici ci sta ancora, sia chiaro, ma l'alimentazione quotidiana non è più quella disinvolta e spesso scarsamente digeribile di vent'anni prima, quando anche il cheeseburger a sei piani di creme, in qualche modo, andava giù.

Naturalmente, anche i cani invecchiano e, in questo periodo, ci si deve prendere cura di loro ancora di più, anche nell'alimentazione, non solo perché cambiano le funzioni digestive, ma anche lo stato di salute dei denti ha la sua importanza. Ci si deve allora rendere conto che i cani anziani non sono più attivi come i giovani. Le loro ossa e l'assetto ormonale non incoraggiano molto a correre e a saltare, utilizzando i vecchi giocattoli. Tuttavia è anche necessario considerare che l'attività fisica è fondamentale per uno stile di vita sano per il vostro cane così come per voi. Pertanto, per impedire al vostro vecchio Fido di oziare sul divano senza esercizio fisico, è necessario fare una scelta anche degli alimenti opportuni.

Lo stato di nutrizione del cane anziano così come la sua massa muscolare rispetto a quella grassa, dipendono molto da come è stato alimentato in passato e anche da individualità genetica che permette al cane di rimanere magro pur mangiando molto o, al contrario, ingrassare mangiando poco. Esattamente come noi. In generale però, il cane anziano tende a perdere peso diminuendo l'appetito, quindi avrà bisogno di cibi con un'adeguata densità calorica ad elevato contenuto proteico per controbilanciare la perdita di tono muscolare. È sempre d'obbligo consultare il veterinario assicurati di consultare il veterinario, nel caso in cui ci siano alcune condizioni mediche di base che richiedono particolare attenzione. Se il cane è già piuttosto opulento, sarà bene invece fare attenzione ai cibi troppo grassi, specie se poveri di fibre solubili, che comportano spesso coliti o peggio, pancreatiti.

I denti hanno un'importanza straordinaria nel cane anziano. Per questo motivo vanno controllati periodicamente fin da quando gli animali sono giovani e vanno eseguite le opportune detartrasi qualora ce ne sia bisogno. I cibi morbidi contenenti probiotici e acido citrico saranno i più indicati in questi casi.