Craxi, il ricordo di Berlusconi: "Mi manca, simbolo di dignità"

"Mi manca e ci manca" . In un lungo messaggio inviato ai familiari, in occasione del diciassettesimo anniversario della sua scomparsa, Silvio Berlusconi ricorda Bettino Craxi: "È stato un simbolo della dignità della politica" .

"È difficile pensare che siano già trascorsi diciassette anni da quando ci ha lasciato e molti di più da quando un vero e proprio 'colpo di stato' lo ha privato del suo ruolo politico e della stessa possibilità di vivere da uomo libero nel suo Paese - scrive il Cavaliere a Stefania Craxi - è difficile credere che sia passato tanto tempo perché Bettino è presente, è attuale, è anche oggi un protagonista del dibattito politico" . Berlusconi ricorda come la grandezza dell'ex leader socialista sia stata anche quella di "saper guardare al di là delle contingenze" e "porsi per primo il problema di un profondo rinnovamento del sistema politico italiano, di una sua apertura, di una modernizzazione indispensabile" . Secondo il leader forzista, a Craxi non è stato permesso di realizzare il progetto politico: "Forse, come tutti, noi ha commesso degli errori, ma rimarrà a suo onore nella storia il merito di averne intuito la necessità, e di aver avuto il coraggio di provarci" .

Nella lettera ai famigliari dell'ex segretario del Psi, Berlusconi ricorda che Craxi era "un uomo di sinistra che ha provato a dimostrare che esiste una sinistra possibile senza soggezione ai comunisti, senza nostalgie utopistiche, senza giustizialismo, una sinistra capace di parlare il linguaggio della modernizzazione e soprattutto della libertà" . "Questa sinistra non è mai esistita in Italia, e non esiste neppure ora - continua il leader di Forza Italia - coloro che hanno provato a realizzarla sono stati spazzati via da quell'altra sinistra, quella giustizialista e post-comunista, quella delle manette e degli insulti, delle monetine e dei linciaggi mediatici" . Quindi argomenta: "Solo chi è stato vittima di tutto questo può capire il dramma di Craxi, ma anche la grandezza della sua testimonianza: scelse la strada dell'esilio pur di non venire a patti con questo apparato politico-mediatico-giudiziario che uccide la libertà e la democrazia" .

Berlusconi considera l'eredità politica di Craxi, il socialismo riformatore, liberale e occidentale, "una delle parti migliori della tradizione politica del nostro Paese" . "La considero parte integrante del progetto politico che ho creato quando ho fondato Forza Italia, anche per impedire che l'Italia cadesse nelle mani della sinistra post-comunista - spiega ancora - continuo a credere che questa tradizione politica riformista, assieme a quella liberale e a quella cristiana, siano i fondamenti sui quali costruire il futuro dell'Italia. Bettino Craxi è anche un simbolo della dignità della politica" . Per questo il Cavaliere è onorato ogni volta che il suo nome viene accostato a quello di Craxi, per quanto la cosa avvenga spesso con intenti polemici, come qualche giornale ha fatto anche oggi.