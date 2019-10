Crn 79 metri e Riva Race Brillano le stelle Ferretti

Antonio Risolo

da Montecarlo

CRN 79 metri e Riva Race. Due stelle planano nelle acque del Principato scortate dai modelli più iconici della flotta Ferretti Group.

«Sull'onda del successo di Cannes, planare verso Montecarlo è un grande piacere - dice Alberto Galassi, ad del Gruppo - Un piacere che diventa immenso quando puoi annunciare progetti unici come il 165 Wallypower, frutto delle menti meravigliose di Espen Øino e Luca Bassani, una novità che entusiasma tutti gli appassionati della nautica innovativa e dirompente. Anche grazie a queste iniezioni di creatività, Ferretti Group cresce con splendida continuità, come dimensioni e come prestigio, in perfetta sintonia con le nostre barche, sempre più grandi e sempre più belle».

Ferretti Group, infatti, anticipa i nuovi progetti: dal Riva 130', ai Custom Line 140' e Navetta 48. Ma, soprattutto i due gioielli a marchio Wally: il 101', primo progetto a vela del Gruppo, e il 165 a motore.

Per il marchio CRN, infine, sono in arrivo altre quattro novità: due megayacht di 62 metri, uno di 70 metri e uno di 59,90 metri.

CRN 79 metri. Alla sua realizzazione hanno lavorato circa 200 persone tra cui project manager, architetti, ingegneri, e artigiani specializzati. La progettazione navale è stata sviluppata dall'ufficio tecnico CRN in collaborazione con lo studio Zuccon International Project che ha firmato le linee esterne. Interni e aree esterne sono opera di Laura Sessa.

Nasce così una creazione unica che mostra un equilibrio formale in termini di volumi e proporzioni, combinando il grande comfort delle ampie superfici interne - caratterizzate da allestimenti raffinati - con il dinamismo e l'essenzialità di linee esterne eleganti, morbide e filanti.

Con cinque ponti - di cui uno completamente dedicato all'armatore - può ospitare comodamente 12 persone tra suite armatoriale e cinque cabine, a cui si aggiungono le 15 cabine per i 29 membri dell'equipaggio e altre 5 per i membri dello staff.

Riva 50 metri Race, il sogno di Carlo Riva che diventa realtà, già presentato in anteprima mondiale in una storica serata esclusiva a margine del Salone Nautico Venezia. Riva Race è firmato, come tutti i modelli del celebre marchio, da Officina Italiana Design fondata da Mauro Micheli e Sergio Beretta.