Con 10mila euro i clandestini si comprano una sposa in Italia

Savona - "Vuoi un permesso di soggiorno in Italia? E allora sposati. Tu ci metti i soldi e al resto… ci pensiamo noi" . Era una vera e propria agenzia di wedding planner oltre che di viaggi, quella scoperta dai carabinieri del comando provinciale di Savona che hanno sgominato una banda dedita all'organizzazione di falsi matrimoni per permettere ad extracomunitari in cerca di un permesso definitivo di soggiorno in Italia di ottenere il ricongiungimento familiare.

Al momento sono quindici le misure cautelari in corso di esecuzione in tutta Italia: cinque in carcere e dieci ai domiciliari; una quarantina le perquisizioni. Il pacchetto, del costo di 10-12mila euro comprendeva le spese di viaggio, una sposa compiacente, pubblicazioni e cerimonia con rito civile con tanto di testimoni, amici, parenti finti e fotografo. Niente di più facile e comodo. Un vero e proprio investimento per il futuro: perchè oltre a garantire il regolare ingresso in Italia, il permesso di soggiorno consentiva anche la futura libera circolazione nei Paesi Europei. Mai più "clandestini", dunque. E le mogli? Beh, c'è sempre il divorzio, oggi ancora più rapido ed economico, se consensuale.