Le 40 paure degli italiani: ecco la classifica completa

In occasione della festa di Halloween, italiani.coop ha reso nota una classifica relativa alle 40 paure degli italiani. La graduatoria è stata stilata sulla base di una serie di analisi dei Google Trend: inserendo sulla barra di ricerca " paura di, del, delle… " è stato possibile individuare le parole più frequentemente associate alle domande poste. Successivamente per uniformare i dati è stato fatto un confronto tra il periodo gennaio-ottobre per gli anni 2008, 2017 e 2019. Da notare che tra chi sale e chi scende c'è un comune denominatore: i fatti di cronaca.

La classifica

Buio, volare e cani occupano il podio. Nella top 40 c'è solo un animale domestico, ma gli fanno compagnia le farfalle, i serpenti, le api e i ragni: in crescita i topi, sintomo dello stato di abbandono di alcune città. Le notizie che si ascoltano nei telegiornali, o comunque si leggono sui social, hanno notevolmente influenzato la percezione degli italiani: la diminuzione degli attentati terroristici corrisponde con il calo del timore del terrorismo, di viaggiare, delle persone e degli spazi aperti. Crolla la paura verso le donne, complice la costante presenza nei palcoscenici importanti: Greta Thunberg, Christine Lagarde, Ursula Von der Leyen, Meghan Markle, per fare degli esempi. La percezione lontana di conflitti che possano coinvolgere il nostro Paese ha fatto sì che la guerra ora faccia meno terrore.

Cala drasticamente la paura di perdere il lavoro. Cresce la paura del cambiamento ma il futuro spaventa di meno gli italiani. Cresce molto la paura della solitudine. Nella classifica c'è spazio anche per fobie bizzarre: bottoni, clown, bambole e piedi. Per quanto riguarda gli stati d'animo il più cercato è la paura, seguita poi da goia, sorpresa, rabbia, tristezza e disprezzo.

È emerso inoltre che al Nord si è più focalizzati sulla paura mentre al Sud sulla gioia: la Calabria è la regione più felice; le più paurose sono Sardegna, Liguria, Piemonte e Toscana.