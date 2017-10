Il 66% degli italiani è contro gli immigrati

Gli italiani sempre meno contenti di accogliere l'invasione dei migranti dall'Africa. Secondo i dati di un rapporto del Laboratorio di Analisi Politiche dell'università di Siena, pubblicati da La Stampa, il tema immigrazione sarebbe balzato in cima all'agenda e un terzo dell'Italia sarebbe favorevole all'uscita dall'euro.

"È in atto un profondo cambiamento in Italia - spiega Ettore Greco,vicepresidente vicario dello Iai -, notiamo un'inclinazione maggiore verso l'uso della forza. Il 34% degli italiani sarebbe d'accordo a inviare i nostri militari in Libia per ristabilire il controllo delle frontiere in loco, anche a costo di subire perdite". Quattro italiani su dieci, inoltre, vorrebbero che il governo attuasse una politica di respingimenti "anche se questo espone i migranti a maltrattamenti disumani nei Paesi d'origine e di transito". Soltanto il 29% è favorevole ad accogliere i migranti sul suolo italiano. Il governo viene bocciato in materia di lotta al terrorismo (voto 5) e di gestione dell'immigrazione (voto 2,9). Sull'Europa, infine, un terzo degli italiani sarebbe infatti a favore dell'Italexit, l'uscita dall'Unione, il 36 per cento all'uscita dall'euro.