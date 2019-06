Le 8 regole della polizia per scegliere online la casa per le vacanze

L'estate è arrivata e, con la fine della scuola, le vacanze sono alle porte. È tempo di prenotare il viaggio e l'hotel o la casa vacanze e il modo più diffuso e comodo per farlo è affidarsi a internet. Ma occhio alle truffe.

Ormai la maggior parte degli italiani programma le proprie vacanze servendosi dei portali online: secondo i dati del Politecnico di Milano, infatti, solo il 2% dei cittadini tra i 18 e i 75 anni non si è servito di internet per le attivit relative alle vacanze del 2018. E per rendere più sicuro questa abitudine sempre più in crescita, la polizia postale e delle comunicazioni, l'Unione Nazionale Consumatori e Subito si sono uniti per un'azione di "sicurezza partecipata", stilando una lista di 8 consigli utili a chi intende prenotare la propria casa vacanza online. " Non sempre le sistemazioni si rivelano all'altezza delle aspettative: in alcuni casi si tratta di disservizi fastidiosi ma che non compromettono la vacanza, in altri riscontriamo, purtroppo, vere e proprie truffe. Per questo motivo è fondamentale fornire ai consumatori gli strumenti di autodifesa per orientarsi tra le offerte, fiutando quando c'è qualcosa che non va, ma anche supportarli nella fase successiva se l'inganno si palesa ", ha specificato il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

E allora, ecco gli 8 consigli utili per prenotare una casa vacanza in sicurezza.

La prima cosa da fare è verificare che le immagini degli alloggi siano realistiche e, in caso di dubbio, si può caricare la foto su un motore di ricerca per controllare che non si tratti di foto di repertorio. In secondo luogo è bene controllare con le immagini satelittari che la descrizione della casa fatta sul sito di prenotazione corrisponda alla realtà e che il luogo in cui si trovi sia quello indicato sul portale online. È utile anche contattare l'inserzionista via chat, per chiedere ulteriori informazioni, foto aggiuntive e magari anche il suo numero di telefono per verificare a voce tutte le condizioni. La quarta regola da seguire è controllare il prezzo: deve essere adeguato alla struttura e alla località in cui si trova. Dove è possibile, inoltre, sarebbe buona norma incontrare l'inserzionista prima del pagamento dell'importo previsto, che è sempre meglio pagare di persona. Il sesto consiglio utile consiste nel prestare attenzione alla richiesta della caparra, che non deve essere superiore al 20% del totale. Assolutamente sconsigliato l'invio dei propri documenti personali, come carta d'identità, patente o passaporto, che potrebbero essere usati per fini illeciti. Infine, è buona norma effettuare pagamenti solo tramite bonifico, su un IBAN, di modo che il pagamento sia tracciato. L'IBAN deve essere riconducibile a un conto corrente italiano, il che può essere verificato con strumenti come IBAN calculator.

Questi 8 consigli, che consistono in azioni semplici e immediate, sono particolarmente utili con l'inizio della stagione turistica e mirano a ridurre il numero di truffe in questo campo.