A 90 anni il perdono ha il gusto del tiramisù

Il dolce è sotto, sopra c'è l'amaro. Il tiramisù somiglia molto alla vita in generale, e anche a certe persone buone sul serio, buone dentro, che a volte viste da fuori mettono un po' paura perché ti guardano con la faccia scura e al fianco portano persino la pistola.

Nel tiramisù il dolce dello zucchero e dei savoiardi mixati con la forza del mascarpone e del marsala è sotto, sopra c'è l'amaro del cacao. Il tiramisù, come la vita in generale, è fragile. Per questo al supermercato sta nel banco-frigo, quello preferito dai bambini perché è pieno di gelati. Dai bambini e dai vecchi, che sono bambini a rovescio, o se preferite tiramisù a rovescio: con il dolce sopra, fuori, e sotto, dentro, tanto amaro.

Ieri a Roma un bambino di 90 anni si trovava proprio davanti al banco-frigo, e guardava il tiramisù. Ne aveva una gran voglia e la voglia dal cuore gli saliva fino in bocca. Così, pur non avendo i soldi per pagarlo, l'ha preso in parola e l'ha tirato su. Ma quelli della vigilanza l'hanno visto, l'hanno fermato, infine hanno chiamato quelli con la faccia scura e la pistola al fianco, i poliziotti. Nessuna resistenza al veniale peccato di gola, ma anche nessuna resistenza al pubblico ufficiale. Soltanto una faccia da bambino a rovescio beccato con le mani nella marmellata appiccicosa di una vita al tramonto. Del vecchio, i poliziotti hanno arrestato soltanto il pianto, pagandogli il dolce e un altro po' di spesa.