Abete di Natale del Papa arriva dalle zone colpite dalla tempesta Vaia

Mentre la laguna di Venezia è alle prese con i disastri causati dal maltempo e dall'acqua alta, un'altra parte di Veneto festeggia: quest'anno l'abete rosso, che durante le festività natalizie decorerà piazza San Pietro, partirà dalla provincia di Vicenza.

L'albero scelto per rappresentare il Natale in Vaticano proviene infatti da Rotzo e nei prossimi giorni arriverà a Roma. " Abetus papa, si dice così? Ecco l'abete rosso che doneremo a Papa Francesco, circondato da 20cm di neve fresca e da un cielo limpidissimo ", ha comunicato la Comunità su Facebook. Dopo essere stato tagliato e preparato per il viaggio, a breve verrà trasportato in elicottero nel campo di calcio di Valdastico dove ad attenderlo sarà presente tutta la Comunità di Rotzo, Pedescala, San Pietro. A salutarlo, in questi giorni, è arrivata anche la neve che è caduta copiosa, imbiancando il paesaggio dell'atopiano di Asiago.

Poi sarà il momento del lungo viaggio verso Roma. L'albero, alto 25 metri e pesante 54 quintali, arriverà nella Capitale con un autoarticolato e sarà infine allestito in piazza San Pietro.

L'abete, scelto ad agosto dal giardiniere del Papa, è il simbolo dei boschi distrutti lo scorso anno dalla tempesta Vaia. È rimasto perfettamente in piedi nonostante i forti venti e ora è pronto per partire con destinazione Vaticano. Come ricorda il Corriere, la Comunità aveva chiesto di donare un albero già nel 2008 in memoria dei boschi quasi interamente rasi al suolo dai combattimenti della Prima guerra mondiale. Ma l'elevato numero di offerte aveva obbligato il Veneto a mettersi in fila e ad aspettare il 2019, primo anno libero per la donazione al Papa.

Nel frattempo, la tempesta Vaia ha raso al suolo i boschi del Nordest. L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona a fine ottobre 2018 ha distrutto migliaia di ettari di foreste. Ma questo abete si è salvato e presto arriverà in Vaticano.

La cerimonia di inaugurazione del presepe e dell'illuminazione dell'albero in piazza San Pietro si terrà giovedì 5 dicembre.