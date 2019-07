Coperte e canotti contro la grandine: il "piano" degli abruzzesi

La mega grandinata di qualche giorno fa ha ovviamente allertato e non poco i cittadini abruzzesi. Tra macchine distrutte, sottopassi allagati e vetri sfondati sono state prese le dovute precauzioni: sulle pagine Facebook locali di satira stanno spopolando immagini divertenti che ritraggono rimedi apparentemente bizzari ma davvero efficaci contro la grandine.

Abruzzesi contro la grandine

La misura più frequente è indubbiamente quella di piazzare coperte e materassi al di sopra della capote: la cosiddetta "'mbuttit" (come viene chiamata in zona la trapunta) ha lo scopo di attutire il colpo della grandine - che nella recente ondata ha raggiunto dimensioni paragonabili a quelle di un'arancia - scongiurando così danni alla vettura. La pagina satirica " L'abruzzese fuori sede " ha organizzato un vero e proprio contest.

La psicosi da grandine ha dunque spinto gli abruzzesi ad attrezzarsi per evitare il medesimo epilogo disastroso: c'è chi si limita ad utilizzare un semplice ombrello al posto del tettuccio rotto; addirittura si può notare una macchina con un gommone sul lunotto anteriore. E c'è chi non vuole avere alcun tipo di pensiero e dunque protegge l'intero veicolo con una grande corda che lega sedie, coperte e cartoni e con un bancale di legno che mantiene la struttura. Non solo teloni, mattoni, cellophane, tappeti e scotch: le stazioni di servizio sono state prese d'assalto per porre al sicuro gli autoveicoli.