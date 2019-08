Abruzzo, malori dopo il pranzo in agriturismo: 20 intossicati

Un gruppo di venti persone ha inziato a sentirsi male dopo aver pranzato in un agrituirsmo in Abruzzo. A poche ore dalla conclusione del banchetto, molti dei commensali hanno accusato febbre e disturbi di stomaco. Alcuni di loro si sono subito rivolti al proprio medico di base, altri invece sono corsi al Pronto soccorso.

Ora medici, tecnici della prevenzione e assistenti sanitari del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl sono al lavoro per accertare le cause della tossinfezione alimentare. " Sono in corso analisi sugli ingredienti utilizzati per la preparazione delle pietanze servite durante il pranzo - ha spiegato all'AdnKronos Ercole Ranalli, direttore del Servizio igiene della Asl abruzzese - in particolare su alcune salse ". È stato effettuato anche un campionamento dell'acqua.

Le strutture ospedaliere hanno dichiarato che le condizioni dei pazienti trattenuti in osservazioni per alcune ore non sono preoccupanti. Nel frattempo è stata disposta la chiusura dell'attività.