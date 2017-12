Abusi su figlia di 5 anni: papà orco arrestato in flagrante

È stato arrestato in flagranza mentre violentava la figlia in casa sua. Un uomo di 40 anni è stato arrestato nella zona sud della provincia di Grosseto dopo che la moglie lo aveva denunciato per abusi sessuali sulla loro figlia di 5 anni.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate subito dopo la denuncia della donna. Gli investigatori avrebbero eseguito l'arresto dopo aver visionato dei video nei quali comparirebbero immagini del padre mentre abusa sessualmente della bambina. L'uomo infatti era già sotto osservazione da tempo.

Il padre è stato prelevato dall'appartamento e trasferito in centrale. Da quanto si apprende, si è già svolto l'interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Grosseto, che ha convalidato l'arresto.