Accoglie in casa 97 cani per metterli al riparo dall'urgano Dorian

Una donna di New Providence (Bahamas) ha ospitato ben 97 cani nella propria abitazione per metterli al riparo dalla furia dell'urgano Dorian.

Se Chella Philips, la protagonista del racconto, non può essere definita un'eroina moderna, merita senza alcun dubbio gli onori della cronaca internazionale. Un nobile gesto, il suo, che ha fatto il giro del mondo in pochissime ore suscitando ammirazione collettiva e approvazione social.

Mentre, infatti, "il mostro di categoria 5" – così come è stato definito da numerosi quotidiani stranieri – sta letteralmente devastando lo stato insulare dell'America centrale, radendo al suolo edifici e mietendo già cinque vittime nella zona di FreePort (Grand Bahama), la signora Philips ha pensato ad assicurare un rifugio ai randagi della zona. Già responsabile di The Voiceless dog di Nassau, un centro di accoglienza e adozione per cani, ha sfidato la terribile tempesta pur di salvare la vita ai suoi adorati amici a quattro zampe.

"Novantasette cani sono dentro casa mia e 79 di loro sono nella mia camera da letto principale. - scrive in un post già diventato virale su Facebook - . È stato folle dalla scorsa notte, la cacca e il piscio non si fermano, ma almeno rispettano il mio letto e nessuno ha osato saltarci sopra. Ho dovuto pulire escrementi a non finire ma non mi importa: ciò che è importante è che siano tutti al sicuro e nessuno sia all'esterno".

Nonostante ne abbia accolti un bel po'di randagi nella sua abitazione, il pensiero va a tutti quegli altri esposti ancora alla furia del devastante urgano. "Ogni isola abbonda di cani randagi, e il mio cuore è oppresso per quelli che non hanno un posto nel quale ripararsi da un mostro di categoria 5. - si legge nello scritto - Pregate per le Bahamas. E se volete contribuire, il nostro PayPal è pawtcake.refuge.inc@gmail.com".