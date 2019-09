Accoltellato dopo la lite per una precedenza: catturato il killer

Era fuggito subito dopo il tragico epilogo, facendo perdere le sue tracce. Ma, poche ore dopo, la polizia ha rintracciato l'uomo che aveva accoltellato un'automobilista 28enne sulle strade di Andria, dopo una lite per una precedenza stradale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ieri sera intorno alle 19, i due automobilisti si sarebbero incrociati nei pressi di una rotatoria. Ma, probabilmente per una mancata precedenza, i due si sarebbero messi a discutere, a bordo delle loro macchine. Poi, l'invito a scendere per un faccia a faccia e lì dalle parole si è passati ai fatti. L'uomo, infatti, ha tirato fuori un coltello, colpendo il ragazzo. Poi è fuggito a bordo della sua Mercedes, senza lasciare traccia.

A soccorrere il 28enne è intervenuta immediatamente la moglie, che era in macchina con lui e con il figlio, che ha assistito alla scena. Trasportato di corsa in ospedale, per il giovane non c'è stato nulla da fare ed è morto poco dopo: sembra infatti che il coltello avesse reciso l'aorta. La vittima è Giovanni Di Vito, originario di Trani.

Sul posto era intervenuta anche la polizia, che aveva immediatamente iniziato le ricerche dell'autore dell'omicidio. E qualche ora dopo, intorno a mezzanotte, gli agenti hanno fermato un uomo di 50 anni, intercettato mentre era alla guida della sua auto. L'uomo, poi, è stato portato in commissariato.