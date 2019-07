"Acque territoriali chiuse". Ma la Alex sfida il Viminale

Un nuovo braccio di ferro e uno scontro durissimo all'orizzonte tra il Viminale e Mediterranea. La nave Alex, la nuova imbarcazione (a vela) usata dai centri sociali per recuperare i migranti in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia di fatto sta sfidando il governo. La richiesta è quella di entrare nel porto di Lampedusa con 55 migranti a bordo. Ma il Viminale ha ripetuto lo schema Sea Watch predisponendo un divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane: " Il Decreto è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese ", fanno sapere dall'ong Mediterranea su Twitter. Sempre Mediterranea fa sapere che la propria imbarcazione adesso si trova a limite delle acque territoriali italiane. E la richiesta viene confermata: " Chiediamo che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX #Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile ".

Il governo ha fatto sapere che la nave dovrebbe cercare un altro porto sicuro e ha indicato la Tunisia. Ma di fatto c'è anche Malta a poche miglia dalla Alex. E proprio le autorità de La Valletta hanno offerto un porto di sbarco all'equipaggio e ai migranti che si trovano sulla barca di Mediterranea. " Alle 5.17 ci ha scritto RCC Malta offrendo come 'gesto di buona volontà' la disponibilità del Governo maltese allo sbarco sull'isola delle 54 persone a bordo della ALEX ", fa sapere l'ong. A questo punto è arrivata la risposta di Mediterranea che ritiene impraticabile una traversata verso Malta tenendo conto delle "caratteristiche della barca e dello stato psicofiscio dei migranti a bordo". Tuttavia Mediterranea ha affermato di essere disponibile ad un trasbordo dei migranti sulle motovedette maltesi o della guradi costiera italiana. Salvini ai microfoni del Gr1 ha rincarato la dose invitando l'imbarcazione a far rotta verso Malta definendo un "atto di pirateria" il rifiuto dell'ong per lo sbarco a Malta. Insomma lo scontro continua e potrebbe durare a lungo.