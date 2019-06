Addio alla zanzara tigre? Arrivano i "maschi sterili" per evitare la proliferazione

Una nuova tecnica, un nuovo modo per combattere il proliferare della zanzara tigre: immettere in circolazione un numero più o meno elevato di maschi sterili che, accoppiandosi con le femmine, le renderanno a loro volta sterili annullandone così la capacità di pungere.

Il Comune di Bologna ha deciso di avviare la sperimentazione in un'area di circa 40 ettari del quartiere Navile, lungo via Zanardi. Nell'area verranno "liberati" circa 500mila esemplari maschi di zanzara tigre, però sterlili. Prima di dare il via all'azione, però, sarà necessario ridurre la quantità di maschi fertili attraverso prodotti larvicidi specifici. Ci penserà lo stesso Comune, passando porta per porta in modo da contrastare con la nuova metodologia uno dei più considerevoli fastidi del periodo estivo in tutta Italia.

La tecnica è stata sviluppapa dal Centro Agricoltura Ambiente, una realtà che da più di vent'anni lavora sullo sviluppo di questa tecnica di contrasto alla zanzara tigre e che ora sperimenta, per la prima volta su un'area così estesa, la propria metodologia. Si tratta di un metodo dall'impatto ambientale nullo, sia per le persone che per gli animali. E anche per l'ecosistema.

La prima fase inizierà lunedì prossimo. Ogni settimana verranno immessi in circolazione 30mila maschi sterili per un totale di 16 settimane. I tecinici del Centro Agricoltura Ambientale, per ridurre la quantità di zanzare già in circolazione, provvederà alla disinfestazione casa per casa eliminando i ristagni d'acqua o cercando di limitarli. Un intervento che sarà replicato per quattro volte.

Si tratta di una novità assoluta, che - se funzionasse - potrebbe essere esportata in tutta Italia. Se la sperimentazione dovesse portare ai risultati sperati, già dall'anno prossimo i cicli di disntestazione capillare passerà a uno solo (ad aprile) per poi dare il via al rilascio dei maschi sterili nel mese di maggio. Dal 2021, invece, non ci sarà neppure più bisogno di disinfestazione preventiva.