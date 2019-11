Adesca una minore e fa sesso con lei: condannato a 9 anni di carcere

Dovrà scontare nove anni di carcere per aver adescato una minore di 13 anni e aver fatto sesso con lei. Un cittadino italiano di 37 anni è stato condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Trieste. La vicenda si è quindi conclusa gli scorsi giorni quando l'uomo è stato rinchiuso nella Casa circondariale del Coroneo.

Come riporta TriestePrima, il fatto risale all’estate del 2016 quando la madre aveva denunciato la scomparsa della figlia. Dai racconti sembra che la ragazza sia stata vista alla fermata del bus mano nella mano con un adulto e che dal portafogli della madre fossero svaniti il bancomat e la carta di credito. Gli inquirenti si sono messi subito al lavoro e i primi accertamenti hanno permesso di ipotizzare una relazione tra la minore e l’uomo. Questa tesi è stata avanzata perché dal cellulare della ragazza scomparsa, lasciato a casa prima di andare via, sono stati scoperti dei messaggi espliciti dai quali si deduceva chiaramente che l’uomo avesse avuto rapporti sessuali con la giovane.

Inoltre, le indagini hanno consentito di appurare che entrambi erano stati visti all’interno di un pronto soccorso di un comune del Friuli Venezia Giulia. E così dopo alcuni giorni di ricerche, il 20 luglio del 2016 l’uomo e la minore sono stati ritrovati da una Volante in una località friulana imprecisata. La ragazza è stata riconsegnata alla sua famiglia, mentre il giovane è stato indagato in stato di libertà per i reati di adescamento di minore e atti sessuali con minore di anni 14.

Le dichiarazioni di alcuni testimoni e ulteriori indagini sono riuscite a dimostrare i presunti reati. In seguito la squadra mobile di Trieste ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo giuliano. L’indagato è stato portato presso la locale Casa circondariale e successivamente agli arresti domiciliari. Infine, pochi giorni fa è arrivata la condanna e il carcere, dove il cittadino italiano dovrà scontare una pena di nove anni. La condanna in via definitiva è avvenuta a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.