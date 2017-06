Adesso spunta l'ipotesi del rincaro sul bollo auto

Il bollo auto potrebbe aumentare per un automobilista su due. Stangata in arrivo per chi ha un'auto. Il bollo auto non sarà calcolato più in base al numero dei cavalli fiscali ma in base all capacità di inquinare dello stesso veicolo. Insomma verrà considerato l'impatto ambientale. Ed è su questa base che il governo potrebbe presto rimodulare gli importi per il bollo. E ad aprire a questa ipotesi è stato lo stesso ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda che ha affermato: "Nell'ambito della strategia energetica nazionale il bollo auto sarà rimodulato in rapporto a un rinnovamento del parco vetture che, al momento, vede una quota alta, al 44 per cento, di veicoli inquinanti euro 3". Poi intervistato dal Tempo, Calenda ha aggiunto: "Quella della rottamazione (cioè quella degli incentivi statali per l'acquisto di nuove auto meno inquinanti, ndr) è un'opzione costosissima" difficilmente replicabile in futuro". Una frase che chiude il campo a possibili prospettive per il futuro: chi ha un'auto euro 3 dovrà pagare probabilmente un bollo più alto e senza incentivi non potrebbe avere a breve l'opportunità di cambiare l veicolo con uno nuovo.