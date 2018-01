Afferra i testicoli al ladro ​poi stringe e lo fa scappare

Alla fine l'ha avuta vinta lei, non il rapinatore. Quaranta anni, magra, non molto alta, una signora a Modena è riuscita a mettere in fuga il bandito da sola. Utilizzando il più basso dei colpi, diciamo: ha colpito il ladro nelle parti intime. Costringendolo a scappare.

" Erano circa le 20.30 di mercoledì e stavo percorrendo a piedi, sul marciapiede - ha spiegato la donna alla Gazzetta di Modena - Forse sono stata seguita oppure, visto che il tratto non è per nulla illuminato, quel bandito ha pensato fosse il momento giusto per agire ". Il racconto è quello di un vero e proprio agguato. Ma stavolta il bandito non aveva fatto i conti con le capacità di reazione della vittima. " Dapprima ho sentito dietro di me due persone che col passo sostenuto si stavano avvicinando - ricorda la donna - Poi una mi ha superato ed ha proseguito, andando in via Vignolese, l’altra mi ha raggiunto. Io ero già in allarme ".

E così si è preparata al peggio. " La borsa l’avevo a tracolla - spiega - in modo che non si strappasse facilmente. Ho afferrato anche la cinghia, avevo un presentimento. Che si è avverato. Da dietro una voce, in italiano, con accento meridionale: “dammi la borsa”. Mi sono voltata di scatto, pensando ad uno scherzo. Frequento un corso di autodifesa per donne e questa è una situazione tipica, credevo fosse uno del corso. Mi sbagliavo. Era un giovane sui 25 anni, con sciarpa e berretto, si vedevano solo gli occhi ".