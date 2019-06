Aggredisce la compagna e minaccia di gettare la figlia dal balcone

Aggredisce la compagna e minacca di gettare di sotto la loro bimba di pochi mesi, fermato un 35enne straniero a Ceraso, in provincia di Salerno.

L’episodio s’è verificato l’altra sera nel piccolo centro cilentano. L’uomo, 35 anni, proveniente dall’area del Darfour in Sudan e richiedente asilo in Italia, ha pestato la donna che viveva con lui e poi ha preso la piccola, di appena quattro mesi, minacciando di gettarla di sotto.

Sul posto, come riferisce Il Mattino, sono immediatamente arrivati i carabinieri che erano stati allertati da alcuni giovani che, dalla piazza del paese, s’erano ritrovati testimoni della gazzarra domestica. Il loro intervento è stato provvidenziale. L’uomo, dopo aver pestato la donna, aveva ancora la piccola in braccio e la agitava proprio per pressare e vessare la compagna, tutto davanti agli occhi degli altri due figli piccoli della coppia.

Per lui sono scattate le manette. Risponde delle accuse di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate. La compagna, invece, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari. Per lei, i medici hanno stilato una prognosi di trenta giorni di convalescenza.