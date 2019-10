Aggredisce e maltratta la compagna per due anni. Arrestato operaio albanese

Ennesimo episodio di violenza sulle donne. Questa volta è avvenuto a Fossalta di Piave, in provincia di Venezia. Dopo due anni di maltrattamenti fisici e psicologici, una donna del posto è riuscita a denunciare il compagno, un operaio trentenne di nazionalità albanese, il quale è stato arrestato.

Come riporta Venezia Today, domenica la donna ha chiesto aiuto a una conoscente, che l’ha ospitata nella sua casa a San Donà. Nonostante questo, il compagno l’ha raggiunta ed è riuscito a entrare da una finestra lasciata aperta. Entrato in casa, ha iniziato ad aggredire la convivente e a colpirla. La donna ha approfittato di un attimo di distrazione dell’uomo per chiamare i vicini, i quali hanno allertato il 112. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno portato la donna in ospedale. In un secondo momento, l’hanno accolta in caserma dove hanno potuto ascoltare i suoi racconti. L’uomo è stato invece rinchiuso in carcere.

La donna ha rivelato di aver subito violenze fisiche e psicologiche per due anni e di non averle mai denunciate. Ultimamente la famiglia, che ha due figli piccoli, era sotto osservazione da parte dei servizi sociali e dell’unità operativa dell’Usl 4 dedicata all’infanzia. Era stata la scuola frequentata da uno dei due piccoli ad aver segnalato all’azienda sanitaria un’ipotesi di trascuratezza del bambino.