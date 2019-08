Aggredito da un cinghiale: muore centauro 47enne

Si trovava alla guida della sua moto quando ha investito un cinghiale che gli ha improvvisamente tagliato la strada. L'animale ha poi infierito sul corpo dell'uomo, causandogli ulteriori gravi traumi. L'uomo era stato subito soccorso e trasportato all'ospedale di Catanzaro, ma è morto dopo un mese di agonia.

Lo scorso 28 luglio, il 47enne Antonio Rocca era rimasto coinvolto in un grave incidente con un cinghiale. L'uomo era in sella alla sua motocicletta quando l'animale è sbucato dal nulla, attraversando la strada. Il 47enne è stato sbalzato dalla moto e subito il cinghiale si è avventato su di lui, causandogli altre ferite al volto e all'addome.

Soccorso, l'uomo è stato tenuto in coma farmacologico. Poi alcune complicanze hanno causato la morte del centauro.

Emergenza cinghiali

L'episodio ha fatto scattare l'allarme. Numerosi sono infatti gli incidenti provocati in Calabria dalla presenza di migliaia di cinghiali. Per affrontare la situazione, lo scorso luglio la Regione ha varato il nuovo Piano di selezione dei cinghiali sul territorio calabrese approvato dall'Ispra. Le nuove disposizioni indicano che in Calabria, fino al prossimo mese di dicembre, sarà possibile abbattere fino a 3.400 cinghiali, rispetto al limite di 500 fissato in precedenza.

Una prima mossa che ha l'obiettivo di ridurre la presenza di questi animali che stanno causando diversi incidenti e danni ingenti alle colture e agli animali di allevamento.