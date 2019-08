Aggredito col machete: vacanza choc a Zanzibar per un italiano

Aggredito alle spalle a colpi di machete mentre era in vacanza a Zanzibar. È l'incubo vissuto da un italiano di trent'anni, in ferie nella località africana. "Mi ha aggredito da dietro e ha tentato di strapparmi lo zaino. Io ho resistito, lui mi ha colpito con una lama. Un pugnale o un machete, non so cosa fosse. So solo che sono finito in ospedale perché ero un lago di sangue" , il suo racconto choc riportato dal Gazzettino

"È durato tutto poco più di dieci secondi, ma non lo dimenticherò mai" , racconta ancora al quotidiano locale Enrico Bettini, trentenne di Spinea, in provincia di Venezia, ripensando a quei momenti atroci. L'aggressione risale a tre settimane fa: il 16 luglio ha subito l'assalto di un rapinatore mentre era in vacanza nel meraviglioso arcipelago nell'Oceano Indiano di fronte alla Tanzania.

Il nostro connazionale è tuttora in convalescenza, sta bene e le ferite alla spalla e a una mano stanno guarendo. Rimarranno però le ferite e un brutto ricordo che lo segnerà per sempre.