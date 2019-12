Aggredito esponente leghista. E Salvini: "Sono i soliti conigli"

Una aggressione, l'ennesima, ai danni di un esponente leghista. Dobbiamo andare in Toscana, a Livorno, per scoprire la storia di Alessandro Perini, consigliere comunale che, secondo quanto fa sapere Matteo Salvini, è stato aggredito da alcuni esponenti di sinistra, circa una decina, non distante dal municipio.

"Ultima aggressione contro un leghista, stavolta a Livorno per mano di una decina di conigli di sinistra. E poi sono loro a portare pace, sorrisi e gioia nelle piazze...". Salvini ha usato queste parole mentre sui social condivideva il verbale del pronto soccorso grazie al quale è possibile ricostruire quei momenti: i fatti sarebbero successi questa mattina e Perini sarebbe stato aggredito con diversi colpi al volto alla presenza di diversi testimoni.

Lo stesso Perini ha raccontato il tutto in una diretta: "Io li sfidavo a organizzare un incontro politico per parlare, da voi, nella vostra sede e ci misuriamo sui temi. Ma l'hanno presa sul personale perché non hanno temi e hanno pensato bene di incrociarci fuori dal comune di Livorno per metterci le mani addosso. Ero da solo contro Lenny Bottai e i suoi amichetti, che partecipavano. Ma come gli ho detto, noi non abbiamo paura. La nostra attività va avanti più forte".