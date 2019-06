Aggressione in strada con la mazza, tre giovanissimi nei guai

Aggressione in strada con la mazza da baseball, finiscono nei guai tre giovanissimi a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. I fatti si sono verificati in pieno centro cittadino, nel fine settimana scorso, quando è scoppiata una rissa sul corso principale della città nocerina che, proprio in quel momento (intorno alla mezzanotte di domenica scorsa), era affollatissimo.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento di ben otto “gazzelle” dei carabinieri che hanno riportato subito l’ordine e avviato le indagini sull’episodio.

Dopo qualche ora, i militari hanno avuto il quadro dell’accaduto. Un 18enne, del posto, era stato, infatti, aggredito violentemente a colpi di mazza. Autori di quell’aggressione erano stati tre giovani, anche loro nocerini: due 18enni e un 17enne. Dalle perquisizioni, inoltre, è spuntata fuori la mazza da baseball in metallo utilizzata per pestare il giovane.

Per i tre giovanissimi è scattata la denuncia, rispondono di lesioni personali aggravate e di porto abusivo di strumenti atti a offendere. Ma le indagini proseguono: i carabinieri vogliono, ora, far piena luce attorno ai motivi che hanno scatenato la furia dei tre e capire se, oltre ai ragazzini già individuati a denunciati, siano coinvolte altre persone nell’aggressione.