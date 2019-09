Aggressione sul treno, vigilante preso a sputi e spinte da stranieri

Ancora una violenta aggressione avvenuta a bordo di un treno regionale. Stavolta l'episodio si è verificato su un convoglio diretto a Senigallia (Ancona), dove un dipendente delle ferrovie è stato insultato, bersagliato con dei mozziconi di sigaretta e gettato fuori da un vagone. Un fatto gravissimo, raccontato dalla madre di una 19enne che ha assistito, sconvolta e impotente, all'intera scena.

Sono le 22:40 circa di sabato scorso quando la ragazza, residente a Jesi, sale sul treno insieme ad un'amica per raggiungere la discoteca "Mamamia". Le giovani prendono posto in un vagone, dove si trova anche un gruppetto di sei stranieri, descritti come ragazzi di colore di età compresa fra i 20 ed i 25 anni. Il viaggio procede tranquillo fino alla stazione di Marzocca, quando un dipendente delle Ferrovie dello Stato si avvicina ai ragazzi per redarguirli. Questi, infatti, sarebbero stati ubriachi. In breve la situazione degenera, e l'operatore viene barbaramente aggredito. Prima gli insulti, poi gli sputi. Completamente fuori controllo, gli stranieri arrivano a gettargli addosso del vino ed anche mozziconi di sigarette. Quando il treno si ferma alla stazione di Marzocca, il branco comincia a spintonare il controllore fino a buttarlo fuori dal convoglio.

Una scena che sconvolge la 19enne, la quale chiama subito la madre. "Sorpresi senza biglietto sputano, lanciano alcolici e poi buttano fuori dal treno a suon di spintoni il controllore" , racconta la donna in un post-denuncia su Facebook, come riportato da "Il Resto del Carlino".

"Mia figlia era sotto choc. Mi diceva in lacrime che un branco di ragazzi stranieri, forse di orgini africane erano senza biglietto. Allora il controllore aveva iniziato a fare multe, ma è stato subito coperto di insulti e sputi. Gli è stato versato contro del vino ed è stato anche preso a calci e spintoni fino a buttarlo fuori dal treno, all’altezza di Marzocca. Un comportamento a dir poco da delinquenti. Mi ha chiamato in lacrime sconvolta per non aver potuto fare niente per evitare che il controllore fosse aggredito in quel modo" , ha continuato la donna.

Naturalmente del caso sono state informate le forze dell'ordine, contattate anche dalla stessa 19enne. Gli inquirenti stanno ora indagando per risalire all'identità dei responsabili.

Intervenuta sul caso, Ferrovie dello Stato ha dichiarato che ad essere aggredito non è stato un controllore, bensì un vigilante assunto proprio per supportare il personale a bordo del treno. L'uomo non ha fortunamente riportato ferite ed ha terminato il suo turno alla stazione di Marzocca, mentre il gruppo di aggressori ha proseguito con il viaggio. Verrà sporta una denuncia contro ignoti.