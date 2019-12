Agrigento, 50enne gravissima in ospedale dopo rapina: presi minorenni

Violento episodio di aggressione avvenuto ad Agrigento ai danni di una donna di 50 anni, adesso gravissima in ospedale. Della vicenda, in merito alla quale stanno indagando le forze dell'ordine locali, si conosce ancora ben poco, probabilmente anche per il fatto che ad essere coinvolti sarebbero dei ragazzi minorenni.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, che si è occupata della notizia, i fatti si sono svolti nel pieno centro storico cittadino. La ricostruzione della vicenda effettuata dagli inquirenti impegnati nelle investigazioni riferisce di un'aggressione verificatasi in via Boccerie. Qui un gruppo di adolescenti avrebbe avvicinato e circondato la vittima, una donna di 50 anni. Quest'ultima, finita a terra dopo la brutale aggressione subita, è stata rapinata dai membri del gruppetto, che si sono rapidamente allontanati dal posto col maltolto riuscendo a far perdere in breve tempo le proprie tracce.

Sul posto si sono quindi precipitati gli uomini del reparto volanti della questura di Agrigento, allertati dalla donna e dalle segnalazioni di alcuni passanti che avevano assistito alla scena. Gli agenti hanno raggiunto la 50enne in via Boccerie e le hanno prestato assistenza, occupandosi anche di richiedere il tempestivo intervento di un'ambulanza. Trovata in stato di choc e ferita in modo grave, la donna è riuscita comunque a parlare con i poliziotti, raccontando loro dell'aggressione appena subita. La signora ha anche fornito una sommaria descrizione dei suoi aguzzini, risultata successivamente indispensabile agli agenti per rintracciare i responsabili.

Questi ultimi, stando alle informazioni sino ad ora riportate, sarebbero tre minorenni del posto. Identificati e quindi individuati dagli uomini della questura, gli adolescenti sono stati fermati e sottoposti ad interrogatorio. Per il momento, sarebbe stata loro contestata l'accusa di rapina e lesioni gravissime. Non si conosce l'età dei giovanissimi, che sono già stati comunque segnalati all'autorità giudiziaria.

La situazione dei ragazzi, in ogni caso, potrebbe aggravarsi. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Di Dio di Agrigento, la 50enne è stata ricoverata per i gravi traumi riportati in seguito alla brutale aggressione. Secondo alcune fonti, la donna starebbe addirittura lottando fra la vita e la morte.

Dalla questura di piazza Vittorio Emanuele fanno sapere che al momento le indagini sono ancora in corso. Gli inquirenti, infatti, stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche della terribile vicenda, anche per risalire alle singole responsabilità ed all'effettivo coinvolgimento dei membri della banda di giovani malviventi. Sul luogo dell'aggressione si sono presentati anche gli uomini della polizia scientifica che hanno fornito il loro prezioso contributo svolgendo i rilievi del caso.