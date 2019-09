Agrigento, educatrice aggredita e picchiata in un una comunità per minori

Aggredita, malmenata e spaventata. È quanto accaduto ad Agrigento ad un’educatrice in una comunità per minori difficili che è stata picchiata improvvisamente da un tredicenne. In una delle strutture della città istituite per aiutare i ragazzi con particolari problemi si sta cercando ancora di capire cosa possa essere scaturito nella testa del minorenne per portarlo inaspettatamente a colpire con tanta violenza una delle educatrici del centro.

La donna, di 44 anni, subito dopo l’aggressione, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Per fortuna dagli accertamenti eseguiti, le sue condizioni non destano preoccupazione. Rimane comunque il ricordo di un evento che ha sconvolto la donna.

A far emergere preoccupazione adesso è anche lo stato psicologico del tredicenne e i dubbi se possa ritornare a colpire l’educatrice o altri suoi colleghi. Si rietiene, ma ancora nulla di certo, che nelle prossime ore possa essere trasferito in un’altra struttura.

All’interno della comunità, per la ricostruzione dei fatti, sono intervenuti i poliziotti della squadra Volanti. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze sull’accaduto identificando anche il giovane aggressore che, in quanto tredicenne, non è imputabile.

Il fatto è stato comunque comunicato alla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni a titolo conoscitivo.