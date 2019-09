Lavora in nero ma prende il reddito di cittadinanza: beccata un'altra furbetta

Importante operazione da parte dei Carabinieri della Stazione di Realmonte, comune in provincia di Agrigento, che hanno smascherato una 40enne che, oltre a ricevere il reddito di cittadinanza, lavorava come inserviente in nero in una struttura sanitaria. I militari hanno denunciato la donna per truffa ai danni dello Stato.

La truffatrice, residente a Porto Empedocle, è stata scoperta nel corso di un controllo da parte dei militari, coordinati dal Comando Provinciale dell’Arma di Agrigento, nella struttura sanitaria di accoglienza per anziani. Il normale controllo di routine ha permesso di scoprire la donna. I carabinieri si erano infatti diretti nella struttura per verificare le condizioni igienico-sanitarie e le posizioni dei lavoratori presenti.

Durante le veriche i militari hanno trovato la donna, una collaboratrice, priva del regolare contratto di lavoro. In seguito a un successivo controllo, è risultato che la 40enne percepiva anche il reddito di cittadinanza. La donna è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Agrigento.

Dovrà ora rispondere dell’accusa di truffa ai danni dell’Inps. Subito le è stata ritirata la tessera consegnatale in precedenza per poter incassare e godere mensilmente del beneficio economico. Il datore di lavoro ha ricevuto invece una multa salatissima per aver dato impiego a una persona senza un regolare contratto di lavoro.