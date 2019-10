Agrigento, valigia dimenticata crea panico in stazione

Attimi di panico ieri nella stazione centrale di Agrigento per via di una valigia di grosse dimensioni abbandonata per diverse ore. Gli iniziali sospetti sulla natura del bagaglio sono poi degenerati in allarmismo scatenando il panico fra i passanti. Si temeva che ci fosse dentro del materiale altamente pericoloso.

Quella valigia che dava all’occhio, lasciata incustodita nel pieno centro della stazione, ha fatto pensare a qualcosa di serio. Da qui la chiamata alla polizia e l’intervento degli agenti della squadra volante. I poliziotti hanno aperto il bagaglio e hanno scoperto che si trattava semplicemente di una dimenticanza della proprietaria, una turista russa che era stata in visita nella cittĂ e che in quel frangente si trovava all’aeroporto di Palermo per tornare in Patria.

Praticamente dentro la valigia, tra le altre cose, c’era il biglietto aereo che avrebbe consentito alla ragazza di fare rientro a casa. Tramite il nominativo del cartoncino, i poliziotti sono riusciti a rintracciare prima via Facebook e poi con Messanger la giovane. Hanno quindi imbarcato il suo bagaglio su un treno e sono riusciti a farla partire.