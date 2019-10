Agrigento, viene lasciata dal compagno e si vendica pubblicando foto e video intime di lui

Ad Agrigento, una donna è stata lasciata dal compagno e, per vendicarsi, ha messo in atto un piano insolito per il gentil sesso. Il fatto per la precisione è successo nel vicino paese di Cammarata, dove la protagonista della vicenda, non accettando la fine della relazione con il suo ex , ha deciso di “punirlo” pubblicando foto e video che lo ritraevano in intimità con lei.

Una vendetta poco usuale da parte di una donna. Si può dire quasi un’inversione di tendenza rispetto ai fatti di cronaca che riportano spesso i casi in cui è l’uomo a diffondere le foto intime delle ex compagne.

L’agrigentina, in un primo momento aveva iniziato ad infastidire l’ex perseguitandolo, poi è passata alle maniere più aggressive ed infine, consapevole che nulla sarebbe tornato come prima, ha elaborato il piano di vendetta colpendo l’uomo nella sua sfera più intima. Così ieri mattino, i carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno applicato nei confronti della donna una misura cautelare del divieto di avvicinamento emessa dal gip del tribunale di Sciacca su richiesta della Procura della Repubblica.

La donna, residente nel territorio saccense è adesso indagata per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ovvero per aver commesso il reato di “revenge porn” introdotto dalla recente legge sul “codice rosso”. Si tratta di una nuova figura di reato che mira a punire la violenza di genere sempre più diffusa ed esercitata con l’utilizzo della tecnologia. La nuova legge prevede la punizione di questo illecito con una pena a fino sei anni di carcere e mira a contrastare il fenomeno molto utilizzato di vendicarsi dell’ex partner attraverso la diffusione on line di materiale che lo ritrae in momenti di vita sessuale con la conseguenza di ledere la sua immagine e la sua reputazione.