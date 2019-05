Aia ritira spinacine e cotolette: "Contengono plastica"

"Non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita per sostituzione". Così si legge sull’avviso pubblicato sul sito del Ministero della Salute che annuncia il ritiro dagli scaffali dei supermercati di due prodotti del marchio Aia. Si tratta della cotoletta di tacchino Xxl e le famose Spinacine.

E perché questo allarmismo? A quanto si legge, i prodotti potrebbero contenere dei "frammenti di plastica bianca". "Aia desidera informare i propri consumatori di aver avviato il richiamo dalla vendita delle confezioni di due lotti di prodotti panati", si legge nel sito dell'azienda. A seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi, è stato rilevato questo problema.

Si legge sempre nel sito: "L’azienda invita i consumatori che avessero già acquistato un prodotto appartenente ai due lotti interessati a riconsegnare le confezioni in loro possesso ai punti vendita in cui hanno effettuato l’acquisto. Gli stessi punti vendita procederanno alla sostituzione o all’eventuale rimborso. Aia si scusa con i propri clienti e consumatori per qualsiasi inconveniente causato da questo richiamo volontario".