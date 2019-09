Aifa lancia l'allarme: liste fake di farmaci con ranitidina

Un elenco falso di una serie di farmaci contenenti il principio attivo ranitidina: si basa su questo l'allarme diramato dall'Aifa, che si trova ora a dover smentire medicinali che non rientrano nel provvedimento di revisione avviato dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) lo scorso 12 settembre dopo che si è scoperta la presenza dell'impurità n-nitrosodimetilammina (Ndma) su alcuni prodotti: essa appartiene alla classe delle nitrosammine ed è stata già rilevata nel 2018 in una classe di farmaci anti-ipertensivi (sartani). Successivamente l'Agenzia italiana del farmaco aveva provveduto a ritirare tutti i lotti di medicinali in questione.

L'avviso

Nella nota si legge che le autorità sanitarie hanno operato " secondo il principio di precauzione, che prevede di ridurre al minimo i rischi per il paziente, limitando l’esposizione alla sostanza potenzialmente dannosa ". È stata instaurata una sinergia con diverse agenzie europee al fine di " valutare il grado di contaminazione nei prodotti coinvolti e adottare misure correttive ".