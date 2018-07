Aifa, oltre 700 lotti di farmaci per ipertensione ritirati da commercio

L’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha disposto il ritiro dal commercio di oltre 700 lotti di farmaci per l'ipertensione basati sul principio attivo del valsartan: si tratta di un rimedio per combattere l’ipertensione e l’insufficienza cardiaca.

La decisione è motivata dal rilevamento di un’evidente impurezza venutasi a creare nelle fasi di produzione del farmaco, che viene preparato negli stabilimenti della “Zhejiang Huahai Pharmaceuticals”, siti nella località cinese di Chuannan.

La sostanza aliena al medicinale che è stata rilevata, ritenuta tra l’altro cancerogena, è la N-nitrosodimetilamina (Ndma): è a causa di questa “intrusione” che è stato precauzionalmente disposto, sia da parte dell’Aifa che da parte delle altre Agenzie europee il ritiro dei lotti di alcuni farmaci basati sul principio del valsartan.

Sul sito dell’Aifa sono elencati i nomi dei farmaci contenenti suddetto principio attivo che rientrano nella “lista nera”, e vengono indicate le vie da seguire per quei pazienti che necessitino della sua assunzione: