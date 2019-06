Air Italy, sui biglietti compare l'opzione X

Non solo "maschio o femmina". Da oggi chi viaggia con Air Italy si troverà anche davanti l'opzione X (altro). I passeggeri che prenotano i voli della compagnia potranno quindi selezionare la casella che indica il genere non binario.

Air Italy è la prima compagnia aerea in Europa ad aver attivato questa un'opzione. Come riporta TgCom24, la Iata, che rappresenta diverse compagnie aeree in tutto il mondo, l'anno scorso ha approvato le modifiche alle procedure di prenotazione in modo da includere opzioni di genere non binari.

" Air Italy è determinata a essere il leader sul tema dell'inclusione ", ha spiegato al Messaggero il Chief Operating Officer, Rossen Dimitrov. Il marchio " racchiude una visione che abbraccia ogni manifestazione di libertà, inclusione, accettazione della diversità e impegno per il progresso ", ha poi concluso.

Oltre a "maschio, femmina, X", la compagnia ha aggiunto anche un altra opzione: "Mx". Questa casella si rivolge a coloro che non desiderano definire il proprio genere. Una vera svolta per tutti i passeggeri.