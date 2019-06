Alatri, migrante accoltellato in un centro di accoglienza

Ennesimo caso di violenza all'interno di un centro d'accoglienza. Ieri, nel "Cas Diaconia" di Alatri, in provincia di Frosinone, un migrante è stato accoltellato dopo una lite tra stranieri per futili motivi.

Un ragazzo del Mali di 21 anni e uno della Guinea di 22, se la sono date di santa ragione. Ad avere la peggio è stato il secondo che è stato colpito con un coltello da cucina all’altezza dell’emitorace sinistro e che, nonostante il ferimento, è riuscito a chiamare i carabinieri di zona. Il diverbio tra i due sarebbe nato a seguito di una discussione sul vitto e da lì sarebbe sfociato in rissa. Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato il giovane ferito, hanno sedato gli animi, raccolto le informazioni necessarie e hanno trasportato il ragazzo all'ospedale San Bendetto di Alatri. Qui i medici lo hanno curato e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il ragazzo, come si legge su Casilinanews, non è dunque mai stato in pericolo di vita. I carabinieri di Alatri, dopo aver verbalizzato l'accaduto, hanno denunciato per lesioni aggravate il 21enne mailano e lo hanno portato in un'altra struttura del territorio nazionale.