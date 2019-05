Alcamo, auto si lancia sulla processione di Maria Ausiliatrice

Si è rischiata la tragedia ieri sera ad Alcamo, in provincia di Trapani, quando un'automobile a forte velocità è piombata sulla processione di Maria Ausiliatrice che in quel momento stava rientrando nella chiesa delle Anime Sante di Alcamo. Attorno alle 23.30 una Nissan Micra di colore blu, incurante della presenza dei fedeli, ha attraversato il corteo rischiando di falciare i fedeli che stavano seguendo la processione. Nessuno dei partecipanti, per puro caso, è stato investito dalla corsa dell'auto. In due però, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari: un bambino travolto dalla folla e un uomo invece in forte stato di choc.

Tanta la paura tra i fedeli per chi soprattutto ha pensato che l'automobile lanciata sulla folla fosse un attacco terroristico. Immediata la caccia all'auto pirata da parte delle forze dell'ordine che hanno in seguito individuato la vettura in via Goldoni. Secondo gli investigatori, il ladro aveva avuto vita facile nel compiere il furto: il proprietario, infatti, aveva parcheggiato la Micra lasciando la chiave appese nel cruscotto. Poi, si sarebbe diretto casualmente verso corso dei Mille, non prevedendo che ci fosse in atto la processione. In un video girato con un telefonino, si vede il suonatore di una grancassa che s'accorge dell'auto in arrivo, grida: "Accura, Accura!" (Attenzione, Attenzione!, ndr) e si sposta evitando per un nulla l'auto, mentre la Micra blu si dirige verso il corteo che si è aperto al passaggio dell'auto.

Un furto andato a male? Un automobilista sotto l'effetto di droga o alcool? Un vile gesto per attirare l'attenzione verso di sé? Poco, o nulla, si sa sull'esatta dinamica. I carabinieri della stazione di Alcamo indagano per dare un volto all'uomo alla guida.