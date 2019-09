Alessandria, pensionato ucciso: in manette il figlio

Un pensionato di 74 anni, Antonello Pagani Pratis, è stato trovato cadavere dai carabinieri nella sua abitazione sita a Casalnoceto (Alessandria). L'uomo presentava ferite da taglio sulla schiena. In casa con lui c'era anche il figlio di 43 anni, Andrea. L'uomo aveva alcune ferite da taglio, che si sarebbe auto-inferto. Come si legge dall'agenzia di stampa Ansa, il 43enne era già stato arrestato in passato dai militari di Volpedo (Alessandria) per maltrattamenti nei confronti del genitore. Il 43enne si trova attualmente piantonato in ospedale in stato di fermo. I carabinieri hanno rinvenuto un coltello, che si ipotizza essere l'arma usata per il delitto.

L'evento sarebbe da leggere come un tentativo di omicidio-suicidio. Proseguono le indagini da parte degli uomini dell'Arma della compagnia di Tortona e della stazione di Volpedo, nonostante il contesto sia oramai abbastanza chiaro. I carabinieri hanno notato intorno alle 13:00 del 27 settembre 2019 l'auto di Andrea Pagani Pratis, figlio del pensionato morto, parcheggiata in maniera anomala sotto la casa di via Roma 16, in quanto ostruiva una via laterale. I militari si sono di conseguenza insospettiti. Hanno dunque tentato di contattare sia il pensionato che il figlio, non ricevendo tuttavia risposta.

Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte della procura, gli uomini dell'Arma sono entrati all'interno dell'abitazione trovando il cadavere del pensionato e, a poca distanza, il figlio di lui con in mano un coltello. Andrea Pagani Pratis, adesso sospettato dell'assassinio del genitore, è stato ricoverato in ospedale a per i gravi tagli che si sarebbe auto-inferto. L'uomo risulta essere in condizioni critiche. Intorno al mese di agosto, Andrea Pagani Pratis era già stato arrestato per violenze verso l'anziano genitore. L'uomo ha problemi di alcol e droga.