Algerina lascia il marito violento: "Sei impura!" e la famiglia la caccia

L’aver lasciato il marito violento le è costato il titolo di “donna impura”, tanto che la famiglia l’ha cacciata da casa, imbarcandola su un volo per la Turchia, che ha segnato l’inizio di un lungo viaggio della speranza, conclusosi da pochi giorni a Imperia, dove ha presentato domanda di protezione internazionale. Lei è una donna algerina, di 30 anni. La sua triste vicenda ha inizio, quand’è minorenne e la famiglia decide di concederla in sposa a un uomo, che in breve tempo si dimostrerà violento e possessivo.

Lei, che ha ancora una vita davanti, decide di lasciarlo, anche per il bene della figlia che oggi ha 9 anni. Una decisione inaccettabile per la cultura del Paese, tanto da essere ritenuta una “impura". E’ la stessa famiglia a metterla fuori casa. Per lei inizia così una lunga disavventura, che la porterà in giro tra Grecia, Albania, Montenegro, Croazia, Slovenia, Italia, Svizzera, Germania, Olanda e Francia.

Non mancheranno i momenti difficili o traumatici, come nel 2018, quando in un campo profughi della Grecia viene aggredita e violentata. In seguito a quegli abusi nasce una bambina, che oggi ha un anno e che lei ritiene la sua unica ragione di vita. Tornata in Italia e successivamente ospitata al Campo Roya, di Ventimiglia, la giovane algerina viene messa in contatto con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia, dove è attivata la procedura per la richiesta di protezione e per individuare con urgenza una struttura di accoglienza mamma e figlia.

Da gennaio ad oggi, le richieste di protezione internazionale pervenute alla Questura di Imperia e riferite a tutta la provincia sono 320 (di cui il 50-60 per cento circa proviene dal Campo Roja). Assai più elevati sono i dati riguardanti i titoli di ingresso e di soggiorno in Italia, da parte di stranieri soprattutto extracomunitari. Sono, infatti, oltre 5.300 i permessi di soggiorno trattati, compresi: primo rilascio, rinnovo, aggiornamenti e duplicati.