"Allahu akbar". Paura in chiesa: irruzione con il volto insanguinato

"Allahu akbar!" . L'urlo è riecheggiato lungo la navata della chiesa dei Santi Pietro e Paolo in piazza Libertà. Tra i fedeli di Saronno è scoppiato il panico quando hanno visto e sentito l'esagitato entrare urlando scompostamente frasi in arabo e togliendosi i vestiti davanti a tutti. Un epidosio inquietante, l'ennesimo in Lombardia, che fortunatamente si è concluso con l'arresto dell'immigrato e soltanto un grosso spavento per i fedeli a Messa.

Questa mattina, poco dopo le 11, l'immigrato di nazionalità marocchina è entrato prima nella chiesa urlando "Allahu akbar" e altre frasi in arabo che nessuno ha capito. Quindi, prima che qualcuno potesse intervenire, si è allontanato da solo per, poi, raggiungere il torrente Lura e gettarvisi dentro. Non contento, come racconta il sito Il Saronno, è tornato in chiesa "con il volto sporco di sangue" e, mentre il prete stava celebrando la Santa Messa, ha ripreso a urlare frasi in arabo incompresibili ai fedeli terrorizzati. Quindi, si è tolto i vestiti ed rimasto così "a torso nudo" . Solo allora sono arrivati poliziotti e carabinieri che sono riusciti a bloccarlo mentre i fedeli fuggivano a gambe levate dalla chiesa.