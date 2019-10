Non si ferma all'alt dei militari: li investe e li trascina per strada

Non si ferma all’Alt dei carabinieri e anzi, in tutta risposta, accelera e ne trascina due per terra ferendoli. È successo a Pedara, in provincia di Catania. Ricostruiamo la vicenda. Durante un posto di controllo in uno dei servizi predisposti per la prevenzione dei reati di genere, i militari stavano eseguendo degli accertamenti su una serie di macchine in transito in via Trigona quando all’improvviso è spuntata la macchina guidata dal delinquente che ha destato subito dei sospetti per la modalità di guida “nervosa”.

I carabinieri hanno allora intimato l’Alt e il conducente, dopo qualche secondo di tentennamento, ha premuto sull’acceleratore per passare davanti i militari velocemente con l’obiettivo di sfuggire ai controlli. Durante la fuga ha urtato due carabinieri trascinandoli in strada, a terra, per alcuni metri.

Da qui, grazie all’intervento dei rinforzi è scattato l’inseguimento dell’uomo che è stato fermato sotto casa ed arrestato dai carabinieri della Stazione di Pedara unitamente ai colleghi del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale. Si tratta del catanese Luca Cassiele Arena, 31anni. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha imposto all’uomo l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per la firma. Fortunatamente i due militari non si sono feriti in modo grave. Se la caveranno con una prognosi di sei giorni per le ferite riportate.