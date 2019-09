Allarme su Monte Bianco: una parte del ghiacciaio ​potrebbe crollare

Una parte del ghiacciaio Planpincieux, sulle Grandes Jorasses, lungo il versante italiano del massiccio del Monte Bianco, potrebbe crollare. È allarme in Val d'Aosta e il sindaco di Courmayeur, Stefano Miserocchi, ha disposto la chiusura della strada che porta alla Val Ferret, località nella quale si trova il ghiacciaio, e della strada per Rochefort, facendo evacuare alcune abitazioni.

" A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Strutture regionali e dalla Fondazione Montagna Sicura- ha detto il sindaco- si è rilevato un significativo incremento della velocità di scivolamento del ghiacciaio Planpincieux nell'ultimo periodo" . Dati che fanno temere la caduta di una parte del ghiacciaio, che potrebbe interessare il fondo valle. "Tali fenomeni - aggiunge il primo cittadino- testimoniano ancora una volta come la montagna sia in una fase di forte cambiamento dovuto ai fattori climatici, pertanto è particolarmente vulnerabile ".

Il lavoro di monitoraggio del ghiacciaio in questione, " particolarmente sensibile alle elevate temperature" , viene effettuato costantemente, proprio per poter mettere in atto le misure di sicurezza necessarie a scongiurare danni a cose e persone. Secondo quanto riferisce Agi, i dati riportati dalle Strutture regionali e da Fondazione Montagna Sicura, hanno rivelato la possibilità di un crollo di un volume di massimo 250mila metri cubi. Tuttavia, non si sa quando questo distaccamento potrebbe avvenire.

Tra fine agosto e settembre, lo scivolamento del ghiacciaio ha aumentato la sua velocità, registrando un picco tra i 50 e i 60 centimetri al giorno.

Il drammatico effetto del cambiamento climatico interessa tutti i ghiacciai: l'ultimo Catasto dei ghiacciai italiani, infatti, fornisce dati preoccupanti, secondo quanto riporta Repubblica. Dal 1989, la superficie dei ghiacci è passata dai 609 chilometri quadrati ai 368: il 40% in meno. Alcuni, sono addrittura spariti: da 1381 nel 1989 ai 903 di oggi.