Allerta cinghiale infetto: "Il batterio trichinella è letale per l'uomo"

Un cinghiale abbattuto nei giorni scorsi a Oliena, in provincia di Nuoro è risultato positivo alla trichinella. La scoperta della positività del mammifero è stata fatta dai veterinari della regione Sardegna, che hanno dunque consegnato i campioni ai tecnici dell'Istituto zooprofilattico sperimentale (Izs) di Nuoro per tutte le analisi aggiuntive del caso.

Dai vertici dell'Izs è arrivato prontamente un appello ai consumatori di carne, affinché acquistino la acquistino con la certificazione della provenienza.

La circolazione, e quindi la trasmissione del parassita della trichinella, rischia di aumentare nel caso in cui nelle campagne si abbia contaminazione ambientale causata dall'abbandono sui campi di carcasse animali, non smaltite come previsto dalle norme igienico sanitarie, che favoriscono il cannibalismo fra cinghiali o maiali domestici al pascolo brado illegale, come riportato dall'agenzia stampa Adnkronos. Se a queste condizioni di degrado si aggiunge la macellazione clandestina, diretta conseguenza dell'allevamento illegale e dei suini bradi e quindi in totale assenza di controlli veterinari, le possibilità di contagio verso l'uomo aumentano notevolmente.

Il ritrovamento, spiega Il Messaggero, aggiorna così la mappa sulla presenza della trichinella in Sardegna, che fino a oggi aveva riguardato solo cinghiali, maiali bradi o volpi rinvenuti nel territorio di Orgosolo. Il quotidiano capitolino riporta le parole di Ennio Bandino, responsabile dell’Istituto di Nuoro: "Solo grazie la collaborazione dei consumatori possiamo mettere al sicuro la salute dei cittadini dalle malattie e garantire il monitoraggio sulla presenza del parassita nel territorio. Con la trichinella non si scherza, perché si tratta di un parassita molto pericoloso che, se non gestito con la giusta tempistica, può causare gravi problemi di salute all'uomo e, in casi estremi, può portare al decesso" .

La trichinella e i suoi sintomi

Si tratta di un pericolosissimo parassita che si è diffuso in tutto il mondo su un gran numero di specie animali, come topi, maiali, cinghiali (per l'appunto) e l'essere umano. La trichinella spiralis è in grado di attaccare quasi tutte le specie di mammiferi e talvolta anche i volatili. Il batterio può provocare gravi problemi di salute anche all'uomo. I sintomi comuni della trichinellosi – qualora si manifestassero, visto che in alcuni casi l'infezione è asintomatica – sono diarrea, dolori muscolari, debolezza, sudorazione, edemi alle palpebre, fotobia e febbre.